Elment három barátnő számonkérni egyikük exét, azonnal előkerült a húsklopfoló

Elfogták a rendőrök azt a nőt, aki magából kikelve őrjöngött hétvégén az egyik debreceni lépcsőházban. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint arról kaptak bejelentést, hogy több nő megjelent a társasházban, és egyikük elkezdett ütni egy ajtót.

Az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót.

A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik. Amikor átvizsgálták a ruháját, akkor öt gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is.

A 38 éves nőt előállították, majd garázdaság és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Egy após elment a vejéhez, hogy számon kérje a viselkedése miatt, rögtön előkerült a vascső.