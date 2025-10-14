Orbán: Egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton

A világ számos vezetője utazott hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkben tartott békekonferenciára, ahova Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktort is meghívta. A világ vezetői a Gázai tűzszünet első szakaszának életbe lépése után a konfliktus rendezésének következő lépéseiről tárgyaltak.

A világ tegnap Egyiptomra figyelt. Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is. A sikere azt üzeni: egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton. A béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot

– értékelt Orbán a Facebookján, hozzátéve, hogy ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból.

Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön. Munkára fel, kedves európaiak!

– írta a kormányfő.

A békecsúcs után következik azoknak a részleteknek a kidolgozása, amelyek által Trump tűzszüneti- és béketerve valóban tartósan lezárhatja a két éve dúló háborút.