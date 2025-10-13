Épp akkor repült Bodrogkeresztúrra a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét

Két hete derült ki a Mészáros Csoport közleményéből, hogy Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúr díszpolgára lett. A díszpolgári cím átadásáról készült beszámolók szerint Várkonyit férje, Mészáros Lőrinc is elkísérte Bodrogkeresztúrra.

A 444 szerint épp aznap fordult egyet arra az OE-XWY lajstromjelű magánhelikopter is, amit Mészáros Lőrinc többször használt.

Az Augusta Westland gyártmányú luxushelikopterből először két éve, Szegeden látták a Szegeder olvasói kiszállni Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát. Aztán a Válasz Online kiderítette, hogy az osztrák fegyvergyáros és orosz kapcsolatokkal is rendelkező szélsőjobbos mecénás, Gaston Glock biztosítja azt a leggazdagabb magyarnak. Egy ilyen helikopter újonnan csaknem kétmilliárd forintba kerül.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő akkor azt is írta, hogy az OE-XWY leggyakrabban nem két távoli célpont, hanem Budaörs és Ferihegy között ingázik. Ez történt akkor is, mikor Mészáros Lőrinc a müncheni BL-döntőre sietett, akkor a helikopter az újonnan 22 milliárdba kerülő magángép mellett tette le.

A feltételezések szerint a helikopter a Bodrogkeresztúron lévő Henye Borbár és Vendéglő közelében szállhatott le, ami Mészáros Lőrinc borászatához tartozik. A lap érdeklődött, hogy ott szállt-e le a helikopter, de nem kaptak választ.

Bodrogkeresztúr egyébként 228 kilométerre, 2 óra 41 percre van a Széchenyi-hegyi kilátótól, aminek a környékén a korábbi hírek szerint Mészáros és Várkonyi építkezett. A budaörsi reptér ugyanonnan durván 7 kilométerre van, ami 13 perc kocsival.

A 444 megjegyzi, a leggazdagabb magyar természetesen megengedheti magának, hogy bárhova helikopterrel menjen, így mehettek Bodrogkeresztúrra is azzal. Az elmúlt hónapokban viszont ismét forró téma lett, hogy a luxizás mennyit árt a Fidesznek, és Lázár János név szerint is becélozta Mészáros Lőrincet.