Várkonyi Andrea díszpolgár lett

2025. 10. 03. 14:47
Díszpolgári címet kapott Várkonyi Andrea Bodrogkeresztúr településtől, amit az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumai elnökeként érdemelt ki, közölte a Mészáros Csoport.

Az elismerést az önzetlen, folyamatos támogatásért, a gyermekek fejlődését és a pedagógusok munkáját segítő tevékenységéért, valamint a település hírnevének öregbítéséért ítélte oda az önkormányzat

– indokolták. A közlemény szerint Várkonyi volt az, aki az alapítványon belül kitalálta a High Tech Suli programot, amely a bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola tanulóit és tanárait támogatta.

A diákok, vagyis a Bodrogkeresztúri Ninjagók Kínában egy robotikai megmérettetésén, a First Lego League döntőjében szereztek összesített első helyezést. A hongkongi versenyen a világ 415 legjobb csapata mérte össze tudását, és a magyar diákok a hazai versenytörténelemben elsőként, a legjobbnak bizonyultak a robotépítés, a programozás és az innovációs projekt területén.

Várkonyi munkáját „mindig a közösség, a gyermekek és a jövő iránti felelősségvállalás vezette”, közölte az önkormányzat. Az alapítványt Mészáros Lőrinc alapította 2019-ben, küldetése, hogy korszerű eszközökkel és programokkal támogassa a magyar köznevelési és szakképzési intézményeket

