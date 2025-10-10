reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 10. 10. 07:00
2025. október 10., péntek

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Hétvégi menetrendmódosítás a Hatvant érintő vasútvonalakon. Részletek.

BKK

  • 75-ös és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót.

 

Mai időjárás:

  • Északkeleten kisebb eső, zápor előfordulhat.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
  • Késő este 7, 15 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Gedeon

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 392,09
  • USD 337,66
  • CHF 420,97
  • GBP 451,18

 

+1

