Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

- Orbán Viktor: Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás.
- Tűzszünet: Izrael és a Hamász az utolsó részletekről egyeztet.
- Donald Trump: az izraeli túszokat várhatóan hétfőn vagy kedden engedik szabadon.
- Kiemelt beruházás lehet a megjelent tervezet szerint az Újpest stadionja.
- Váratlan levelet kaptak az önkormányzattól, hogy szereljék le a klímát a falról.
- Tragédia: baleset történt a 4-es úton Törökszentmiklósnál.
- Tóth Marcsi a Margó-díj idei nyertese. Az Erdő van idebenn című regényéért ismerték el.
- Mehringer újabb rendszerkritikus dallal érkezett, a klipben Puzsér közmédiás szerkesztőt alakít.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Hétvégi menetrendmódosítás a Hatvant érintő vasútvonalakon. Részletek.
BKK
- A 75-ös és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót.
Mai időjárás:
- Északkeleten kisebb eső, zápor előfordulhat.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.
- Késő este 7, 15 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Gedeon
Deviza középárfolyam:
- EUR 392,09
- USD 337,66
- CHF 420,97
- GBP 451,18
