Tóth Marcsi a Margó-díj idei nyertese

Erdő van idebenn című regényével Tóth Marcsi nyerte el idén a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjat, amelyet az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál csütörtöki megnyitóján adtak át – írja az MTI. A szerző első kötetében egymásba kapcsolódó történeteken keresztül rajzolja meg egy kis falusi közösség rendszerváltás utáni, mozaikos képét, és tárja fel az erdő által körülölelt világ éveken átívelő sorsát és változásait.

Az Erdő van idebenn a Kádár-kockák Family Frosttal megzenésített világában játszódik, az erdő által körülölelt faluban, ahova az anya kamaszlányával visszaköltözik, hogy barátnője panziójában dolgozva kezdjen új életet.

“Tóth Marcsi prózája egyszerre nyers és költői, brutális és naiv, ijesztő és hívogató. Ez nem faluregény, hanem az életünk, amiben próbálunk boldogulni” – idézi a közlemény Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál igazgatója laudációját.

Az idei Margó-díj zsűrijét Totth Benedek író, az első Margó-díj nyertese; Jakab Juli színész és dramaturg, forgatókönyvíró; Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol frontembere, énekese és dalszerzője; Ott Anna, a Hadik művészeti vezetője, az olvasás népszerűsítésének nagykövete; Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál igazgatója alkotta.

Döntőbe került még P. Szathmáry István Bánatos férfiak kézikönyve című, a krimi zsánerét újragondoló regénye, valamint Schillinger Gyöngyvér Rohadjon meg az összes című, az ügyvédek túlpörgő, bürokratikus, stresszel teli világát bemutató kötete.

A nyertes a díjjal 1 millió forintot, valamint kiemelkedő mértékű kereskedelmi- és médiatámogatást is kap, hiszen a Bookline, a Margó-díj kiemelt támogatója 15 millió forint értékben járul hozzá a nyertes könyv népszerűsítéséhez – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

A különdíjat Jehan Paumero nyerte el A hazám és az otthonom című kötetével. A 2025-ös Margó-díjra összesen 37 érvényes pályázat érkezett.

Tavaly Kemény Lili nyerte a Margó-díjat.