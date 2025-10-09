Kiemelt beruházás lehet a megjelent tervezet szerint az Újpest stadionja

Megjelent a kormány honlapján az Építési és Közlekedési Minisztérium tervezete arról, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítsák az Újpest FC stadionját és a hozzá tartozó sportkomplexumot, írja a Telex.

A rendeletet társadalmi egyeztetésre bocsátották, október 16-ig várják az észrevételeket.

Azt írják, hogy a kormányrendelet célja az Újpest FC Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő építési beruházás kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása, valamint a beruházással érintett ingatlan tekintetében sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények rögzítése.