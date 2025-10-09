újpeststadionberuházás
Belföld

Kiemelt beruházás lehet a megjelent tervezet szerint az Újpest stadionja

admin Vaskor Máté
2025. 10. 09. 20:07

Megjelent a kormány honlapján az Építési és Közlekedési Minisztérium tervezete arról, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítsák az Újpest FC stadionját és a hozzá tartozó sportkomplexumot, írja a Telex.

A rendeletet társadalmi egyeztetésre bocsátották, október 16-ig várják az észrevételeket.

Azt írják, hogy a kormányrendelet célja az Újpest FC Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő építési beruházás kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása, valamint a beruházással érintett ingatlan tekintetében sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények rögzítése.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Áron: Kaptam a NAV-tól egy felszólítást azonnali igazolásra
Kihallgatták a nadapi polgármestert, miután kiállt az ellen, hogy Pintér veje lekerítette az erdőt
Péterfy Bori Hajdú Péterről: Az egész emberiség számára kártékony egy ilyenfajta médiaszemélyiség
Vadászgépeket riasztottak egy Magyarországról induló utasszállítóhoz Ausztria felett
Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik