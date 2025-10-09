Orbán Viktor: Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás

„Európa fordul: Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban” – jelezte csütörtök esti Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő arra utalt, hogy a lengyel elnök az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben arról írta: „Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe, az Európai Bizottság vegye figyelembe ezt a tényt.”

Nawrocki emlékeztetett arra, hogy Lengyelország keleti határán több mint négy éve folyamatosan észlelik a moszkvai rezsim által a fehérorosz állam és annak szolgálatai közreműködésével irányított migrációs nyomást. Az elnök rámutatott arra is, hogy Lengyelországban jelenleg továbbra is közel egymillió ukrán menekült él, és az ukrajnai háború kitörése után Lengyelország több millió menekültnek nyújtott segítséget.

„Lengyelország szolidárisan viselkedett annak ellenére, hogy nem kötelezte a szolidaritás” – áll a levélben.

Orbán a posztjában hozzátette, mi, magyarok sem járulunk hozzá a paktumhoz.

Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás

– értékelt.