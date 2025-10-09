orbán viktorkarol nawrockimigrációs paktumeuropoli
Belföld europoli

Orbán Viktor: Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás

Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix via AFP
admin Vaskor Máté
2025. 10. 09. 21:06
Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix via AFP

„Európa fordul: Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban” – jelezte csütörtök esti Facebook-posztjában Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő arra utalt, hogy a lengyel elnök az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben arról írta: „Lengyelország nem egyezik bele az illegális bevándorlók áttelepítésébe, az Európai Bizottság vegye figyelembe ezt a tényt.”

Nawrocki emlékeztetett arra, hogy Lengyelország keleti határán több mint négy éve folyamatosan észlelik a moszkvai rezsim által a fehérorosz állam és annak szolgálatai közreműködésével irányított migrációs nyomást. Az elnök rámutatott arra is, hogy Lengyelországban jelenleg továbbra is közel egymillió ukrán menekült él, és az ukrajnai háború kitörése után Lengyelország több millió menekültnek nyújtott segítséget.

„Lengyelország szolidárisan viselkedett annak ellenére, hogy nem kötelezte a szolidaritás” – áll a levélben.

Orbán a posztjában hozzátette, mi, magyarok sem járulunk hozzá a paktumhoz.

Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás

– értékelt.

Kapcsolódó
Elérhet-e bármit az unió az eddigi legkeményebb migrációs szabályozással?
Komoly politikai feladatot teljesített az Európai Unió azzal, hogy megalkotta az új migrációs törvénycsomagot. A kérdés csak az, hogy megvalósíthatók-e ezzel az eszközzel azok a célok, amelyeket kitűztek maguk elé a tagállamok.

Ajánlott videó

EUROPOLI

Értsük meg Brüsszelt. A 24.hu uniós aloldala.
Kerner Zsolt további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba

„Milyen szerep az, hogy valakinek az a feladata, hogy belemásszon Magyar Péter elméjébe és felrobbantsa?” – felelte Török Gábor arra a kérdésre, nem lenne-e értelme a Fidesznek és Varga Juditnak ezzel a pszichológiai játszmával kísérletezni a kampányban. A teljes egészében a 24 Extra Csúcs-előfizetői számára elérhető Törökülés legújabb epizódjában szó esett az új Orbán Viktorról is.
Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik