törökszentmiklósbaleset4-es út
Belföld

Tragédia: baleset történt a 4-es úton

24.hu
2025. 10. 09. 21:25

Meghalt egy ember, másik kettő súlyosan megsérült, amikor két jármű frontálisan ütközött csütörtökön a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság este az MTI-vel.

A közlemény szerint nem sokkal 17 óra előtt egy debreceni lakos autójával Szolnok felé haladva egy kocsisor előzésébe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni. Járművével frontálisan összeütközött a szemből érkező személyautóval, amelynek utasa, egy 70 éves nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt – írták.

Mindkét jármű sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – tették hozzá.

