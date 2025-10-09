Könyörgött bátyjának a kishúga, hogy ne üsse tovább az anyjukat, erre a fivére bezárta őket

Három év tíz hónap börtönre és négy év közügyektől eltiltásra ítélet a Miskolci Járásbíróság azt a férfit, aki bezárva tartotta a lánytestvérét és az anyját a börtönből való szabadulása után.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi 2023 januárjában költözött az anyja miskolci lakásába, Néhány nappal később az egyik hajnalban bement az anyja hálószobájába, felébresztette őt és vele együtt alvó kiskorú lánytestvérét is, majd balhézni kezdett velük. Azt követelte az édesanyjától, hogy hívja fel telefonon a másik testvérét. Ezt követően mindkét családtagjától elvette a telefont.

A lány félt a fivére dühkitörésétől, ezért megpróbált elmenekülni, de nem járt sikerrel. Az anyja is megpróbált elmenekülni, ezért elővette az ajtókulcsot. A fia azonban ezt kiszúrta, elvette tőle, majd ököllel az anyjának esett.

Csak akkor hagyott fel a bántalmazással, amikor lánytestvére kérlelte, hogy ne bántsa tovább az édesanyjukat. Az elkövető ezután a húgától is elvette a lakáskulcsot, majd több órára bezárta a házba a hozzátartozóit. Amikor a férfi lenyugodott, akkor az édesanyja visszakérte tőle a kulcsokat. Lányával így tudtak kijutni az ingatlanból. A nő a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A bíróság három év tíz hónap szabadságvesztésre ítélte az elkövetőt személyi szabadság megsértésének bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt. Az ítélet nem jogerős.

Egy 17 éves fiú a tízéves öccse előtt verte agyon egy vájlinggal a szomszédjukat. A bíróság a napokban hozott ítéletet.