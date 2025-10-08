Hadházy: Saját magamat csapnám be, ha azt mondanám, hogy ezen most változtatni tudok

Tegnap este elmondtam: folytatjuk, de máshogy – jelentette be Hadházy Ákos Facebook-oldalán. A független képviselő a március óta tartott, kedd esti tüntetéseivel kapcsolatban azt írta:

Bár kimondhatatlanul hálás vagyok azoknak, akik kitartottak, be kell látnunk: ha csak ennyien vagyunk, természetesen nem fogjuk elérni az egyik eredeti célunkat, a gyülekezési törvény módosításának visszavonását.

Hadházy egyúttal jelezte: ő továbbra is kint lesz, mert „nem tud ebbe beletörődni”, de, mint fogalmazott, „saját magát csapná be, ha azt mondaná, hogy ezen most változtatni tud”.

Ugyan van sok ezer honfitársunk, akik hasonlóan gondolkodnak, több millióan viszont elhiszik azt a hazugságot, hogy vagy nem is olyan nagy baj az arcfelismerő rendszerek bevetése betiltott tüntetéseken, vagy hogy úgysem lehet ellene tenni semmit

– szögezte le a politikus, aki ezentúl nem fog felszólalókat hívni a keddi tiltakozásaira, nem lesz műsor és színpad sem.

A hatvanpusztai szafarikat szervező képviselővel nemrég készítettünk interjút, ezt itt olvashatják: