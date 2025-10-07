bohár dánielfacebookmetapolitikai hirdetés
A tiltás másnapján sikerrel átcsúsztak fideszes hirdetések a Facebook szűrőjén

admin Dienes Gábriel
2025. 10. 07. 14:44

A Google után hétfőtől a Meta is hivatalosan felhagyott a fizetett politikai hirdetések terjesztésével az új szabályozások miatt az Európai Unió területén. A tiltás hatályba lépése után azonban a Facebook anyacégének sem sikerül egyelőre tökéletesen kiszűrnie a politikai hirdetéseket.

Bohár Dániel kormánypárti influenszernek kedden négy a TISZA pártról szóló, tehát politikai tartalmú hirdetése futott a Facebookon, mindegyiket a tiltás hatályba lépése után adták fel.

A kormányzati kommunikációs központban tehát azonnal elkezdték tesztelni a Meta szűrőrendszerét, és négy hirdetés biztosan át is csúszott

írta erről a Political Capital (PC).

Karácsony Gergely új CAF-villamosokról szóló hirdetését viszont letiltották, vélhetően nem a tartalma miatt, hanem azért, mert az algoritmus a főpolgármestert beazonosította politikai szereplőként.

A PC értékelése szerint többet fogunk tudni a Meta szűrési mechanizmusáról, ha esetleg más városvezetők, politikusok hirdetései is megjelennek majd hirdetésként.

