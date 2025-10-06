Traktorral rongálta meg a templomot

Vádat emelt a Mezőkövesdi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki tavaly áprilisban mezőgazdasági vontatóval rongálta meg a templom lépcsősorát az egyik borsodi településen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi az ominózus napon egy mezőgazdasági vontató járművel odament a domb tetején lévő templomhoz. A férfi felhajtott a traktorral a lépcsősoron, majd másik irányban lement. Pár perc elteltével visszajött és újból fel akart hajtani a templomhoz, azonban egy helyszínen lévő nő a lépcsősor közepén állva felszólította, hogy hagyja el a területet.

A traktorost azonban ez nem különösebben izgatta. Megint felhajtott a lépcsősoron, majd a templom előtt tett két kört, és a másik oldali lépcsősoron hagyta el a helyszínt. Az elkövető harmadszor is visszajött, és a mezőgazdasági géppel felment a lépcsősoron, a túloldalon pedig távozott.

A cselekmény következtében a 45 fokból álló lépcsősor 22 lépcsőfoka megrongálódott, élei letöredeztek, így a községi önkormányzatnak több mint félmillió forintos kára keletkezett. Az ügyészség pénzbüntetést kért a büntetlen előéletű elkövetőre.