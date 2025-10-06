„A politizálás időnként komoly agyi redukciót követel” – Török Gábor arra utalt, hogy Orbán Balázs szellemi és morális határokat lépett át

Török Gábor politikai elemző rövid, ám egyértelmű utalást tett arra, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szellemi és morális határokat lépett át. A politológus azt írta:

A politizálás időnként komoly agyi redukciót követel meg, a politikai logika olyasmire is rákényszerít, amiket más körülmények között bizony szégyellne egy értelmes ember. Akadnak azonban – minden oldalon – olyan politikusok, akik bizonyos szellemi és morális határokat nem lépnek át, és valójában pont ez adja az erejüket, ettől különlegesek egy politikai táboron belül. Az utóbbi időben sajnos már eggyel kevesebben vannak.

Bár Török Gábor nem írta le Orbán Balázs nevét, a bejegyzése alatt közölte a fideszes politikus posztját egyértelműsítve, hogy rá gondol.

Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna nevét kizárólag ellenséges kontextusban írta le összekötve a Magyar Péter vezette Tisza Párttal. Ugyanis – mint azt az Index állítja – a Tisza applikációját egy urkán cégfejlesztette, noda eddig azt mondták, Amerikában fejlesztették azt.

Emlékezetes, hogy Orbán Balázs volt az, aki tavaly ősszel, nem egészen egy hónappal az október 23-i évforduló előtt arról beszélt, hogy Magyarország nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben: