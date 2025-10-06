Letaszította a színpadról az Orbán-kartonfigurát Magyar Péter Bonyhádon

Úgy gondoltam, hogy a nemzeti gyásznapon legalább itt az ideje, hogy minden a helyére kerüljön, és ne rontsa itt tovább a levegőt a miniszterelnök úrnak a papírmaséja

– mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki Bonyhádon tartott beszédet október 6-án, az Aradi Vértanúk Napján. Magyar beszéde előtt a nemzeti gyásznap alkalmával eltávolította a színpadról az Orbán Viktort ábrázoló kartonfigurát, melyet egy ideje az országjárásán színpadi kellékként állít maga mellé. „Majd ha összeszedi a bátorságát és nem csak a propagandistáit küldi ide, hanem 20 éve után hajlandó lesz kiállni egy élő vitára, akkor van egymással beszélni valónk” – tette hozzá Magyar.

Beszédében kitért az Index minap megjelent cikkére is, mely szerint súlyos adatszivárgást történt a Tisza Pártnál. A lap azt írta, a párt applikációjából, a Tisza Világból 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki, ami alapján az Index azt írta, hogy egy ukrán IT-cég, a PettersonApps is részt vehetett az app fejlesztésében. A Tisza korábban cáfolta a lap állításait.

Orbán Viktornak és az aljas, hazug propagandájának, az Indexnek köszönhetően már majdnem 300 ezren letöltötték a Tisza Világ applikációt. Ez ma Magyarországon a legnépszerűbb ilyen eszköz

– mondta Magyar Bonyhádon, aki szerint a lap cikke arról árulkodik, hogy „rettegnek”. Megismételte, hogy sem amerikai, sem ukrán, sem brüsszeli pénz nincsen benne, sőt Soros György sem támogatta: az appot magyar emberek fejlesztették. „Fiatal magyar emberek fejlesztették, már a csodájára járnak több európai országban, remélem, hogy máshol is tudják használni” – mondta Magyar, majd felidézte, hogy ezzel szemben Orbánék digitális harcosokat képeznek, noha állítása szerint a miniszterelnök az egyik kormányülésen megtudta az akkori pénzügyminiszterétől, Varga Mihálytól, hogy mire jó a bankkártya, ugyanis megkérdezte tőle. „Ő a digitális tábornak, képzelhetik, hogy milyenek lehetnek a közlegények.”

Magyar a 80 nap alatt Magyarország körül elnevezésű kampánya 63. napján járt a tolna vármegyei Bonyhádon.