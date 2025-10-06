Az Index arról írt, személyes adatok szivárogtak ki a Tisza applikációjából, de a párt szerint ilyen nem történt

Az Index reggeli cikkében arról írt, hogy súlyos adatszivárgást történt a Tisza Pártnál. A lap szerint a párt applikációjából, a Tisza Világból 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki, ami alapján az Index azt írta, hogy egy ukrán IT-cég, a PettersonApps is részt vehetett az app fejlesztésében. A cikk publikálásakor egy linket is közzétettek, ahol elérhetőek voltak az internetre feltöltött adatok. Nem sokkal később az oldal elérhetetlenné vált.

A cikkre reagálva a Tisza sajtóosztálya azt írta a Telexnek:

Sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik.

A párt azt is jelezte, hogy a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy eldöntsék, inkognitó vagy nyilvános profil módban használják az alkalmazást, ezt a beállítást pedig bármikor módosíthatják. „A személyes adatok az uniós és magyar GDPR-szabályozásnak megfelelően kerülnek tárolásra” – közölték.

A Tisza válaszában arra is kitért, hogy habár a Tisza Világ indulása előtt több uniós céggel is együttműködtek, a cikkben megnevezett ukrán cég nem vett részt a fejlesztői munkában.

Az Index-cikk után a kormánypárti politikusok ismét megvádolták a Tiszát azzal, hogy ukrán érdekeket szolgálnak.

Az ügyről Orbán Viktor miniszterelnök azt írta a Facebook-oldalán, hogy „akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”, amire Magyar Péter, a Tisza elnöke azzal kontrázott, hogy „akinek orosz kémek szerveznek programokat, aki az Európai Parlament nyíltan oroszpárti frakciójában ül, akinek az orosz elnök a vezérszurkolója, és akinek még az kampányát is oroszok szervezik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”.

A Tiszánál egyébként korábban már történt adatszivárgás. Júniusban az Átlátszó írta meg, hogy egy Discord-szerverről több száz Tisza-aktivista személyes adatai kerültek nyilvánosságra, ami után a Tisza úgy döntött, bezárja ezt a szervert.