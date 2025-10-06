- Zelenszkij: Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbánnal, akár nélküle
- Orbán szerint Zelenszkij Magyarország elleni médiakampányt folytat
- Az Index arról írt, személyes adatok szivárogtak ki a Tisza applikációjából, de a párt szerint ilyen nem történt
- Leszavazta a Fidesz a gyermekvédelmi dolgozók béremeléséről és a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot
- Verésekről és kínzásokról számoltak be az izraeli börtönökben a kitoloncolt palesztinpárti aktivisták
- Orbán Balázs: Török Gábornak kitartást ehhez a nagyon lelombozó szerephez
- Bódis Kriszta: Minduntalan kivillan a pata a palást alól
- Nagykőrös új fideszes vezetése 18 millióért vett hivatali Skodát, miután 980 ezerért eladták az előző polgármester ugyanilyen szolgálati autóját
- Miután kipattant a zaklatási botránya az Országgyűlési Őrségnél, a NAV-nál kapott vezetői állást az alezredes
A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 06.
Marjai János / 24.hu
