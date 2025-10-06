Nagykőrös új fideszes vezetése 18 millióért vett hivatali Skodát, miután 980 ezerért eladták az előző polgármester ugyanilyen szolgálati autóját

Nettó 14 122 047, azaz bruttó 17 934 999 forintért vásárolt egy vadonatúj Skoda Superb-t a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, miközben a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz az önkormányzatnál, mert az új vezetés gyanúsan áron alul, mindössze 980 ezer forintért adta el a volt polgármester ugyanilyen hivatali autóját.

A 24.hu információi szerint az új, csaknem 200 lóerős, az idén forgalomba helyezett Skodát a település új fideszes polgármestere, Körtvélyesi Attila használja. Nagykőrösön 2002-től 2024-ig a szintén fideszes Czira Szabolcs töltötte be a polgármesteri posztot, ám a tavalyi önkormányzati választáson már nem indult, az addig alpolgármesterként dolgozó Körtvélyesi váltotta.

Korábban a Telex írta meg Czira volt szolgálati autójának kalandos történetét. A lap szerint az önkormányzat a tavalyi választás után tizedáron adta el az autót egy kereskedőnek, majd

többen is a volt polgármestert látták vele közlekedni.