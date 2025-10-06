Verésekről és kínzásokról számoltak be az izraeli börtönökben a kitoloncolt palesztinpárti aktivisták

A napokban nemzetközi aktivisták, újságírók, politikusok és ügyvédek próbálták meg áttörni a Gázát 16 éve sújtó tengeri blokádot, hogy segélyszállítmányokat juttassanak el a háború sújtotta övezetbe. A Global Sumud 30 hajós flottájának nem sikerült átjutnia a blokádon: az izraeli hatóságok feltartóztatták őket, majd kitoloncolták az aktivistákat. Most többen is azt állítják, hogy fogva tartásuk során
az izraeli biztonsági erők bántalmazták és megalázták őket.
A beszámolók szerint a foglyokat
- megverték,
- nem adtak nekik gyógyszert,
- alvásmegvonással kínozták őket,
- gépfegyvert szegeztek a fejükhöz,
- támadásra kész kutyákkal fenyegették őket,
- a földön kellett aludniuk,
- durva szidalmazásoknak voltak kitéve,
- valamint arra kényszerítették őket, hogy a 2023. október 7-i Hamász terrortámadásról nézzenek felvételeket.
„Amint beléptünk a kikötőbe, elkezdtek verni” – mondta Saverio Tommasi olasz újságíró. „Ütések érték a hátamat és a fejemet, az izraeli katonák pedig csak nevettek rajta. Aki nem hajtotta le a fejét, azt azonnal fejbe vágták.”
Az izraeli erők múlt héten elfogták a Global Sumud Flottilla (GSF) valamennyi hajóját, melyek fedélzetén több mint 400 ember – köztük parlamenti képviselők és a közismert környezetvédő Greta Thunberg – utazott. A legtöbb fogvatartottat a Negev-sivatagban lévő Ketziot börtönbe vitték: ez egy magas biztonsági fokozatú intézmény, ahol első sorban terrorcselekményekkel vádolt palesztinokat tartanak fogva.
Az izraeli külügyminisztérium „arcátlan hazugságoknak” nevezte a bántalmazásokról tett állításokat, és az X-en (korábbi Twitter) azt közölte: „A fogvatartottak minden jogát maradéktalanul tiszteletben tartjuk.”
Itamar Ben-Gvir, a nemzetbiztonsági miniszter, ezzel szemben azt mondta, „büszke” arra, amit a hatóságok az aktivistákkal tettek, akik így megtapasztalhatták, milyen az élet a Ketziotban.
Rafael Borrego, spanyol aktivista, ügyvéd a Reutersnek úgy nyilatkozott:
Amikor valamelyikünk egy börtönőrhöz szólt, megesett, hogy hét vagy több, teljes fegyverzetben lévő rendőr rontott a cellánkba, fegyvert szegeztek a fejünkhöz, a kutyáik támadásra készek voltak, és a földre tepertek minket. Ez naponta megismétlődött.
A Global Movement to Gaza ausztrál–új-zélandi csoportja közölte, hogy az ausztrál külügyminisztérium értesítette az egyik, flottán utazó férfi családját, akit beszámolója szerint a hajója lefoglalásakor megtámadtak az izraeliek, aminek következtében váll- és bordasérüléseket szenvedett. A minisztériumot arról is tájékoztatták, hogy a férfit később a börtönben is bántalmazták: arcon ütötték, szidalmazták, megtagadták tőle a tiszta ivóvizet, és egész éjjel ébren tartották, miközben az őrök folyamatosan ordítoztak vele.
A hírek szerint az izraeliek Greta Thunberggel sem bántak kesztyűs kézzel: a Guardian birtokába jutott levelezése szerint ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartották fogva a hatóságok, ahol nem kapott elég élelmet és vizet sem.