gázaaktivistákgreta thunbergizrael
Nagyvilág

Verésekről és kínzásokról számoltak be az izraeli börtönökben a kitoloncolt palesztinpárti aktivisták

Menelaos Myrillas / SOOC / SOOC via AFP
admin Papp Atilla
2025. 10. 06. 19:26
Menelaos Myrillas / SOOC / SOOC via AFP

A napokban nemzetközi aktivisták, újságírók, politikusok és ügyvédek próbálták meg áttörni a Gázát 16 éve sújtó tengeri blokádot, hogy segélyszállítmányokat juttassanak el a háború sújtotta övezetbe. A Global Sumud 30 hajós flottájának nem sikerült átjutnia a blokádon: az izraeli hatóságok feltartóztatták őket, majd kitoloncolták az aktivistákat. Most többen is azt állítják, hogy fogva tartásuk során

az izraeli biztonsági erők bántalmazták és megalázták őket.

A beszámolók szerint a foglyokat

  • megverték,
  • nem adtak nekik gyógyszert,
  • alvásmegvonással kínozták őket,
  • gépfegyvert szegeztek a fejükhöz,
  • támadásra kész kutyákkal fenyegették őket,
  • a földön kellett aludniuk,
  • durva szidalmazásoknak voltak kitéve,
  • valamint arra kényszerítették őket, hogy a 2023. október 7-i Hamász terrortámadásról nézzenek felvételeket.

„Amint beléptünk a kikötőbe, elkezdtek verni” – mondta Saverio Tommasi olasz újságíró. „Ütések érték a hátamat és a fejemet, az izraeli katonák pedig csak nevettek rajta. Aki nem hajtotta le a fejét, azt azonnal fejbe vágták.”

Az izraeli erők múlt héten elfogták a Global Sumud Flottilla (GSF) valamennyi hajóját, melyek fedélzetén több mint 400 ember – köztük parlamenti képviselők és a közismert környezetvédő Greta Thunberg – utazott. A legtöbb fogvatartottat a Negev-sivatagban lévő Ketziot börtönbe vitték: ez egy magas biztonsági fokozatú intézmény, ahol első sorban terrorcselekményekkel vádolt palesztinokat tartanak fogva.

Az izraeli külügyminisztérium „arcátlan hazugságoknak” nevezte a bántalmazásokról tett állításokat, és az X-en (korábbi Twitter) azt közölte: „A fogvatartottak minden jogát maradéktalanul tiszteletben tartjuk.”

Itamar Ben-Gvir, a nemzetbiztonsági miniszter, ezzel szemben azt mondta, „büszke” arra, amit a hatóságok az aktivistákkal tettek, akik így megtapasztalhatták, milyen az élet a Ketziotban.

Rafael Borrego, spanyol aktivista, ügyvéd a Reutersnek úgy nyilatkozott:

Amikor valamelyikünk egy börtönőrhöz szólt, megesett, hogy hét vagy több, teljes fegyverzetben lévő rendőr rontott a cellánkba, fegyvert szegeztek a fejünkhöz, a kutyáik támadásra készek voltak, és a földre tepertek minket. Ez naponta megismétlődött.

A Global Movement to Gaza ausztrál–új-zélandi csoportja közölte, hogy az ausztrál külügyminisztérium értesítette az egyik, flottán utazó férfi családját, akit beszámolója szerint a hajója lefoglalásakor megtámadtak az izraeliek, aminek következtében váll- és bordasérüléseket szenvedett. A minisztériumot arról is tájékoztatták, hogy a férfit később a börtönben is bántalmazták: arcon ütötték, szidalmazták, megtagadták tőle a tiszta ivóvizet, és egész éjjel ébren tartották, miközben az őrök folyamatosan ordítoztak vele.

A hírek szerint az izraeliek Greta Thunberggel sem bántak kesztyűs kézzel: a Guardian birtokába jutott levelezése szerint ágyi poloskákkal fertőzött cellában tartották fogva a hatóságok, ahol nem kapott elég élelmet és vizet sem.

(The Guardian)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Izrael kitoloncol további 171 palesztinpárti aktivistát, köztük Greta Thunberget
Ezúttal az oslói reptérnél észleltek ismeretlen eredetű drónokat
Kinevezése után egy hónappal lemondott a francia miniszterelnök
Tarr Zoltánékat a Vatikánban fogadta XIV. Leó pápa
Már megint megbuktatnák Von der Leyent, de felkérdezték Orbánt is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik