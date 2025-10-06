Orbán szerint Zelenszkij Magyarország elleni médiakampányt folytat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn arról beszélt, hogy országa az Európai Unió tagja lesz, akár magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – írta Zelenszkij, majd nem sokra rá megérkezett Orbán Viktor válasza.

Kiderült, hogy Zelenszkij elnök szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak. Újra a jól ismert taktikáját alkalmazza: erkölcsi zsarolással próbál rávenni egy országot, hogy támogassa háborús erőfeszítéseit

– írta Orbán, hozzátéve, hogy Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását. „Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.”

Orbán szerint a kérdésben a magyarok már döntöttek: az év első felében zajló Voks2025-ön a döntő többségük az ukrán EU-csatlakozásra nemet mondott.

Ha ezen Zelenszkij elnök változtatni szeretne, a Magyarország ellen indított médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen

– írta Orbán.

Zelenszkij kijelentésére Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. „Nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hogy országa csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, hanem a tagállamok, márpedig a magyar emberek már döntöttek (…) Márpedig a magyar emberek már dönthettek, és mi a magyar emberek akaratát képviseljük Brüsszelben” – írta.

Tavasszal a kormány véleménynyilvánító szavazásán, a Voks2025-ön 2,2 millióan vettek részt, a válaszadók 95 százaléka elutasította az ukránok uniós csatlakozását.

A kormány egyébként a háború kitörésekor még úgy érvelt, hogy a békét szolgálná, ha Ukrajnát mihamarabb felvennék az EU-ba.