Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videofelvételen.

Az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát.

Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan

– jelentette ki Zelenszkij. „Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van” – mondta, leszögezve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése.

A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását. Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt (…), és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére

– hangsúlyozta Zelenszkij a videófelvételen, amely a holland miniszterelnökkel hétfőn Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukról készült.