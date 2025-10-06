Orbán Balázs: Török Gábornak kitartást ehhez a nagyon lelombozó szerephez

A mai napnak már van egy fontos tanulsága – reagált Orbán Balázs Facebook-oldalán Török Gábor korábbi Facebook-bejegyzésére. A posztban a politikai elemző többek közt arról írt, hogy szerinte Orbán Viktor politikai igazgatója szellemi és morális határokat lépett át.

A Török által idézett bejegyzésében Orbán Balázs az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna nevét kizárólag ellenséges kontextusban írta le összekötve a Magyar Péter vezette Tisza Párttal. Ugyanis – mint azt az Index állítja – a Tisza applikációját egy ukrán cég fejlesztette, noha eddig azt mondták, Amerikában fejlesztették azt. Emlékezetes, hogy Orbán Balázs volt az, aki tavaly ősszel, nem egészen egy hónappal az október 23-i évforduló előtt arról beszélt, hogy Magyarország nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben:

Orbán Balázs Török Gábor posztjára reagálva többek között azt írta: „Különleges dolog ilyen közelről megfigyelni, hogy amikor az európai civilizációt jelentős, korábban soha nem látott kihívások érik, akkor az éppen aktuális intellektuális kánon felkent alakjai hogyan viselkednek. Jellemző minta, hogy ezek az emberek hatalmas erővel védik a status quót, és válogatott módszerekkel támadják azokat, akik figyelmeztetni próbálnak, hogy valami nincs rendben, s változtatni kell, különben nagy bajok jönnek.”

A politikai igazgató beszámolt arról is, hogy szerinte jelenleg a háború és Ukrajna kérdése a legfontosabb európai kihívás.

A helyzet a következő. Az USA ki akar szállni a konfliktusból, Európa háborúba akar menni – nyíltan beszélnek róla, emberek! –, Ukrajna és Oroszország pedig kész folytatni a küzdelmet – bármilyen eszközzel

– fogalmazott, majd hozzátette: „Európa minél közelebb akarja magához húzni Ukrajnát annak érdekében, hogy további forrásokat, fegyvereket, támogatást adhasson neki. A propagandahálózatuk pedig brüsszeli és ukrán koordinációban megpróbálja elhallgattatni azokat a hangokat, amelyek ezt ellenzik. Ez történik éppen. Nem mese, nem képzelgés, hanem napi realitás.”

S bizony, időről időre felfeslik a függöny széle, és belátni a színfalak mögé. A magyar embereknek joguk van tudni, mi történik körülöttük! S ha úgy gondolják, joguk van nemet mondani. Én erre bátorítom őket. Ha ehhez egy-két, hasonló témákban korábban is hasonló módon utálkozó mainstream értelmiségi személyeskedő szidalmait el kell viselni, akkor is megéri

– írta Orbán Balázs, aki végül úgy fogalmazott: „Török Gábornak pedig kitartást ehhez az egyébként nagyon lelombozó szerephez!”.