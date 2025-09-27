-
- Embertelen lejáratókampányoktól tartva elhalasztja a Tisza a jelöltválasztás nyilvános részét
- A hatvanpusztai szafarin végül a zebrák is előbújtak, Hadházy a hatalom hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt
- Orbán: Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat!
- Szijjártó az ukrán külügyminiszternek: Nem kellene hiteltelenítenie magát!
- Dániában újra ismeretlen drónokat észleltek, de ezúttal már katonai bázisok fölött
- Szalay-Bobrivniczky Kristóf: Kezdeményezem Ruszin-Szendi Romulusz 1,3 millió forintos juttatásának felülvizsgálatát
- Kaszás Nikolett eltűnése: több százan regisztráltak, 2,5 millió négyzetmétert fésülnek át vasárnap
A nap legfontosabb hírei – 2025. 09. 27.
Adrián Zoltán – 24.hu
