A nap legfontosabb hírei – 2025. 09. 27.

Adrián Zoltán – 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 09. 27. 21:20
Adrián Zoltán – 24.hu

A Honvéd Vezérkar térképekkel válaszolt drónügyben az Ukrán Fegyveres Erőknek
Súlyosan megsérült egy mászókáról lezuhant gyerek a tabi óvoda udvarán
Nyolc rendőrautó üldözött egy menekülő sofőrt Budapesten
Marokkói álomnyaralásnak indult – egy csapásra rémálom lett belőle
Embertelen lejáratókampányoktól tartva elhalasztja a Tisza a jelöltválasztás nyilvános részét
