Orbán: Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat!

Volodimir Zelenszkij szombati sajtótájékoztatóján az Ukrajna légterét állítólag megsértő magyar drón esetéről azt mondta a magyar kormányra utalva, hogy „nagyon veszélyes dolgokat csinálnak”.

„Először is magukra veszélyesek. Egyébként megkértem, hogy mutassák meg az embereknek, mert azt mondják, hogy mi csak kitalálunk valamit. Megkértem a hírszerzésünket, a fegyveres erőket… ők meg tudják mutatni. Minden ott van. A mozgást elektronikusan rögzítik, vannak fotók és különböző dolgok. Hadd mutassák meg” – mondta az ukrán elnök.

Orbán Viktor a Zelenszkij által elmondottakra reagálva az X-en azt írta: „Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna e két szervezet támogatása nélkül már régen összeomlott volna. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat!”