Kaszás Nikolett eltűnése: több százan regisztráltak, 2.5 millió négyzetmétert fésülnek át vasárnap

Egy hete a közösség gondoskodásának köszönhetően helyi lakosok segítségével, a polgárőrség felhívása alapján, önkéntes mentőszervezetek bevonásával egy önszerveződő, nagyszabású területkutatást hirdettek meg Kaszás Nikolett eltűnése és keresése kapcsán. A vasárnapi kutatásra az információk alapján több százan regisztráltak, jelezte a Facebookon a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Mivel rengeteg kérdés érkezett hozzájuk is a vasárnapi forgatókönyvről, így posztban gyűjtötték össze a tudnivalókat.

Ez alapján a keresés koordinációját a Pest vármegyei rendőrség vagyis a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság végzi, és a kereséssel kapcsolatos kommunikációt szintén a rendőrség koordinálja. A kutatásban résztvevő csapatokat minden esetben rendőr fogja koordinálni. Minden keresőlánc a rendőrség részvételével végzi a kutatást.

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő szolgálat a rendelkezésükre álló információk azon részét, amelyek a vasárnapi kutatással kapcsolatosak, a szervezők által lebonyolított legutóbbi koordinációs megbeszélésen átadták, de a rendőrséggel és a szervezőkkel is tartják a kapcsolatot. A rendőrség koordinálásával kutatási terveket készítenek elő, információkat dolgoznak fel és osztanak meg a szervezőkkel.

A rendőrség kérésére készenlétet látnak el a helyszínen a rendkívüli feladatok ellátásra, és helyszíni irányítási pontot is üzemeltetnek. Felhívták rá a figyelmet, hogy quadok, crossmotorok a rendőrség döntése értelmében nem vehetnek részt a keresésben. Ez alól kivétel jelent a kutató-mentő szolgálat készenléti egységének – behajtási engedéllyel rendelkező – UTV-je, valamint a rendőrség által engedélyezett egyéb rendeltetésű quad. A fő cél a területek láncban történő átvizsgálása.

Tekintettel arra, hogy ismerik a lekeresésre kijelölt területet, így azt tanácsolják a keresésen résztvevőknek, hogy:

A kijelölt területek közös jellemzője, hogy maximum 2 óra alatt teljesíthetők.

A terep jellemzően nehezen járható, sziklás és az elmúlt napok időjárása miatt csúszós.

A kutatási területek jelentős része emelkedik, patakok és sziklás részek tagolják, sok a vadállat

A reggeli kezdés miatt a lecsapódott pára miatt a növényzet nedves lesz. A nem megfelelő ruházat és lábbeli hamar, gyakorlatilag azonnal át fog ázni.

A kutatás lényege az lesz, hogy azokat a részeket kell átnézni, ahol más túrázók nem járnak, vagyis az úttalan utak, bokros területek kerülnek előtérbe. Nem turista utakon fogtok sétálni.

A szektorok átkutatását követően a csapatok vissza fognak térni a kiinduló pontra.

A cél az, hogy a kutatás során személyi sérülés ne történjen.

A folyamatosan beérkező információk, adatok alapján a rendőrség koordinációjával, szolgálatuk, a polgárőrség, túrázók részvételével mindeddig 184 kilométer hosszú túraútvonal és annak a közvetlen környezete lett átvizsgálva.

A vasárnapra kijelölt terület a legutolsó ismert tartózkodási hely köré összpontosul és méretét tekintve több, mint 2,5 millió négyzetméter. Mivel a túraútvonalak át lettek vizsgálva, így a keresés fókusza a fás és bokros területekre korlátozódik. Mindenféle információk láttak napvilágot az eltűnés körülményeivel kapcsolatban, de most hagyatkozzunk a tényekre. A rendőrség által kijelölt terület átvizsgálása a holnapi nap egyetlen feladata. Ezúton is köszönjük mindazoknak akik eddig időt és energiát fordítottak a keresésre és előre is köszönjük a holnapi résztvevőknek a segítő szándékot

– jelezték a posztban.

Kaszás Nikolett közel három hete, szeptember 7-én tűnt el, miután a Pilisben túrázott. A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a kutatás eddigi adatai alapján nem merült fel gyanús körülmény az eltűnéssel kapcsolatban, de közzétették a nőről készült utolsó kamerafelvételt.