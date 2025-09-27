Embertelen lejáratókampányoktól tartva elhalasztja a Tisza a jelöltválasztás nyilvános részét

Jelentősen lerövidíti, és csak novemberben indítja el a képviselőjelölt-választás folyamatának nyilvánosság előtt zajló részét a Tisza, írja Magyar Péter Facebook-on megjelent közleményében.

A pártelnök azt írja, a leendő jelöltek személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében döntöttek így, de a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartják, és nem változik maga a kiválasztási folyamat sem. Korábban arról volt szó, hogy a kiválasztási folyamat során először szeptember 30-ig választókerületenként kiválasztják a lehetséges három jelöltet, akik közül a tiszások kettő továbbjutót választanak, végül a szavazók dönthetik el november 16-ig, hogy ki legyen a végső befutó.

Magyar bejegyzésében azt írja:

majd tízezren jelentkeztek a jövő vezetői pályázatra, és már majd ezer jelöltet hallgattak meg személyesen és HR szakemberekkel a legjobbak közül, az első kiválasztási lépcső pedig a végéhez közeledik.

A párt azonban úgy ítélte meg, hogy komolyabban kell venniük az orbáni rendszer lejáratásait, látva a már bejelentett szakértőik által tapasztaltakat. „Az utóbbi napokban és hetekben azonban világossá vált, hogy még komolyabban kell vennünk a vesztét érző, aljas orbáni hatalom fenyegetéseit és a várható embertelen és határokat nem ismerő lejáratásait.”

Láttuk, milyen aljas módon akarták tönkretenni alig 24 óra alatt Forsthoffer Ágnest és családját. Láttuk, mi történt azzal a mentős vezetővel, aki szalonnasütés közben felvett egy, a hatalomnak nem tetsző pólót. Láttuk, mi történt a niklai óvoda vezetőjével, miután átvette tőlünk a szegény sorsú gyerekeknek szánt ajándékokat. És sajnos azt is láttuk, hogy mit tett a hatalom hódmezővásárhelyi propagandája a város rendőrkapitányával

– írta Magyar, hozzátéve: a lehető legtovább védik a jelöltjeiket.

A következő hetekben minden emberi erőforrásukat a Nemzet Hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a TISZA Szigetek és a több tízezres önkéntes hálózatunk bővítésére és a TISZA Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítják majd.