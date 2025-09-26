Orbán: Magyar Péter zsarolható

A héten az Európai Parlament jogi bizottsága azt javasolta, hogy ne adják ki Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogát. Orbán szerint ez Brüsszelnek főnyeremény, mert őt az európai politikusok őt nem tudják zsarolni, őt nem tudják rábírni arra, hogy változtasson az álláspontján. Brüsszelnek olyan vezető kell, akit „joystickolni lehet” Brüsszelből, aki majd beviszi a magyarokat a háborúba vagy épp beengedi a migránsokat.

„Most van egy ilyen ember, Magyar Péter zsarolható. Azért nem kerül bíróság elé Magyarországon lopás miatt, mert a brüsszeliek megvédik a mentelmi joggal” – mondta Orbán.