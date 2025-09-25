Kapolyi apósgyilkos: Meztelenül bejött a gyerekek szobájába részegen. Elborult az agyam, mire ráeszméltem, mit tettem, már késő volt

Csütörtökön az előkészítő üléssel megkezdődött a Kaposvári Törvényszéken annak a negyvenes éveiben járó kapolyi férfinak a pere, aki tavaly ősszel halálra rugdosta az apósát. A minősített emberölés miatt bíróság elé állított férfi nem tagadta a bűnösségét, de mentő körülményekre hivatkozott.

A brutális gyilkosság tavaly szeptemberben történt. A vádirat szerint a személyiségzavarban szenvedő férfi nem nézte jó szemmel az apósa italozó életmódját, és azt sem, hogy kritizálta a lánya életvitelét, nevelési módszerét, háztartásvezetését. A sonline beszámolója szerint a két férfi az ominózus napon is összeveszett.

A fiatalabb férfi berúgta a szoba üveges ajtaját, majd kiküldte a párja apját az udvarra. A ház előtt ellökte az apósát, majd fejbe rúgta a földön fekvő férfit. További 15 rúgással pedig olyan súlyos sérüléseket okozott a védekezni sem tudó áldozatnak, hogy az a kórházban belehalt a sérüléseibe..

A negyvenes férfi a bíróságon azt mondta, hogy az idős férfi gyakran ivott, ilyenkor rondán beszélt a lányával, és azt mondta, hogy a veje tehet arról, hogy az egyik unokája epilepsziás lett. A vő azt állította, hogy az apósa meztelenül bement a gyerekek szobájába részegen, és előfordult, hogy a vécéig sem jutott el, ha ivott, s ilyenkor nekik kellett utána feltakarítani. A gyilkosságról azt mondta, hogy elborult az agya, és mire ráeszmélt a tettére, addigra már késő volt.

