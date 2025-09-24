Jogilag értelmezhetetlen; kapkodás eredménye – Ésik Sándor és Magyar Péter a Szőlő utcával kapcsolatos kormányrendeletről

Jogi nonszensz az a kormányrendelet, amely szerdán rendkívül gyorsan lépett hatályba és amely szerint az igazságügyért felelős miniszter teljes körűen kivizsgálhatja a budapesti Szőlő utcai javítóintézet vezetőjével kapcsolatos büntetőeljárást és egyéb visszaéléseket – jelentette ki a Magyar Hangnak Ésik Sándor jogász.

A rendelet lehetővé teszi, hogy a miniszter vagy meghatalmazottja betekintsen minden ügyiratba, hivatalos helyiségbe lépjen, és tájékoztassa a Kormányt és a nyilvánosságot a vizsgálat eredményeiről.

A Diétás Magyar Múzsa szerkesztője felhívta a figyelmet arra, hogy igazságügyi miniszter feladata kizárólag az igazságügyi infrastruktúra fenntartása és jogszabály-előkészítés, nem pedig ügyek vizsgálata vagy az ügyészek irányítása.

Az igazságügyi miniszter semmilyen nyomozást nem felügyelhet és egy nyomozást vezető ügyész számára a miniszter nem lehet felettes, és semmilyen jogszabály nem adhat neki jogosultságot a folyamatban lévő büntetőeljárások befolyásolására.

Ésik kiemelte, hogy a kormányrendelet ellentétes a magyar jogrenddel és az Alaptörvénnyel, hiszen egy ügyben nyomozó ügyész felettese engedélye nélkül még más ügyésznek sem adhat ki információt.

Vagyis a magyar kormány semmilyen nyomozást nem siettethet, és semmilyen folyamatban lévő ügyben nem kaphat beszámolót, így a rendelet jogilag értelmezhetetlen.

Magyar Péter szerint a kormány totális pánik üzemmódban van a Szőlő utcai javítóintézetben történt rémtettek miatt. A Tisza Párt elnöke a Facebookon arról írt, hogy „orbáni utasításra” az Igazságügyi Minisztérium gyorsan összeállított egy alig három oldalas kormányrendeletet, amiben Tuzson Bence minisztert felhatalmazzák a vizsgálatra, a rendeletben azonban mintegy 20 helyesírási hiba található, ami a kapkodás jele.

A politikus kiemelte, hogy a kormány nagyobb hibát is elkövetett:

a rendelet hivatalosan 12:55-kor lépett hatályba a Magyar Közlönyben, de Tuzson Bence már előbb nyilvánosságra hozta a „rendkívül alapos” jelentést,

amivel a kormány a közvélemény figyelmét próbálta elterelni a gyermekek ellen elkövetett szörnyűségekről. Magyar Péter ironikusan megjegyezte: a helyzet olyan kínos, hogy „tényleg végük van.”

A Szőlő utcai botrány szerdai fejleményeivel kapcsolatos további cikkeink: