promenádszabó zsolthódmezővásárhelyi rendőrkapitány
Belföld

„A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról” – írja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét kiteregető újság

admin Mázsár Tamás
2025. 09. 20. 09:10

A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról. Őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, kollégáinak, barátainak

– írja a Promenad24. A lap nemrég egy cikkében szakmai alkalmatlansággal vádolta a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt, a szerelmi életét a nyilvánosság elé citálták, és azzal vádolták, hogy a romantikus kapcsolata miatt lett élhetetlen a város. Szabó Zsolt alezredes néhány nappal a cikk megjelenését követően öngyilkos lett. A Lázár Jánoshoz közeli lap most arról ír, hogy a tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikküket „kizárólag kegyeleti okból” törölték.

Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, hogy a rendőrkapitányra emlékezzenek. Márki-Zay Péter a megemlékezés után arról írt Facebook oldalán, hogy még most is alig tudja felfogni a történteket. Bódis Kriszta szerint pedig

 mindenkire sor kerül, aki másképpen gondolkodik, mint a hatalom.

Pottyondy Edina pedig arról írt, hogy aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ifjabb Schobert Norbert is Digitális Polgári Körök-tag lett
Állítólag fiúkat és lányokat is megerőszakolt, meggyilkolt a Kékszakállú herceg
Először árult el valamit kislánya nevéről Szoboszlai Dominik
Ruszin-Szendi Romulusz Orbánnak: Engem ön ne kisbarátomozzon
Magyar Péter: Tegnap Hódmezővásárhelyen kiderült, hogy a gyűlöletpolitika emberéletekbe kerülhet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik