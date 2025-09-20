„A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról” – írja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét kiteregető újság

A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról. Őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, kollégáinak, barátainak

– írja a Promenad24. A lap nemrég egy cikkében szakmai alkalmatlansággal vádolta a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt, a szerelmi életét a nyilvánosság elé citálták, és azzal vádolták, hogy a romantikus kapcsolata miatt lett élhetetlen a város. Szabó Zsolt alezredes néhány nappal a cikk megjelenését követően öngyilkos lett. A Lázár Jánoshoz közeli lap most arról ír, hogy a tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikküket „kizárólag kegyeleti okból” törölték.

Péntek este rengetegen gyűltek össze a hódmezővásárhelyi rendőrség előtt, hogy a rendőrkapitányra emlékezzenek. Márki-Zay Péter a megemlékezés után arról írt Facebook oldalán, hogy még most is alig tudja felfogni a történteket. Bódis Kriszta szerint pedig

mindenkire sor kerül, aki másképpen gondolkodik, mint a hatalom.

Pottyondy Edina pedig arról írt, hogy aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot.