A nap legfontosabb hírei – 2025.09.23.

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 23. 21:04
Varga Jennifer / 24.hu
  • Videóüzenetben reagált a rendőrség az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt lejárató cikkre
  • Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy függessze fel Semjén Zsoltot
  • Belzebub-vád, Zsolti bácsi, pedofília – mit tudni a Szőlő utcai botrányról?
  • Alapjaiban írná át a nyugdíjemelés módszerét Magyar Péter
  • Nem javasolja Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az EP szakbizottsága, Orbán szerint a rendszerváltás óta nem történt ilyen
  • Pert nyert Varnus Xavér, akit alaptalanul vádoltak meg a bíróság szerint
  • Videóüzenetben reagált a rendőrség az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt lejárató cikkre
  • Menekültekről szóló kormánypropagandát vetítettek a Keleti pályaudvarra
  • Baráti ingatlanozás a legdrágább utcában: Pokorni főtanácsadójának feleségénél landolt az önkormányzati telek

Jámbor András a parlamenti pedofilozásról: Semjén ott tapsolt, amikor a Fidesz engem támadott hasonló vádakkal
Megölte a terhes Alexandrát és húgát, Krisztinát, a tinik anyja falazott a gyilkosnak
„Sok backstage-ben jártam” – G.w.M-ről kiderült a Nyerő Párosban, hogy több mint 1000 nővel lefeküdt Kulcsár Edina előtt
A falu bolondját sose bántják – így „védte meg” Orbán a lökdösődő fideszesektől Hadházyt
Hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála: közleményt adott ki a Belügyminisztérium
