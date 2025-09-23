Pert nyert Varnus Xavér, akit alaptalanul vádoltak meg a bíróság szerint

Pert nyert Varnus Xavér jogerősen a Magyar Jelen című lap ellen. A médiumot jogerősen sajtó-helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Törvényszék egy Varnus Xavérről írt cikkük miatt – olvasható az orgonaművész Facebook-posztjából.

A lapnak ezt kell lehoznia: „a 2024. november 27. napján megjelent A fiú 15 volt, az orgonista több mint a duplája, amikor megismerkedtek (+VIDEO) című cikkünk címében és bevezetőjében valótlanul állítottuk, hogy néhai Csiszler Attila táncművész 15 éves volt, amikor megismerkedett Varnus Xaver orgonaművésszel és a szeretője lett.”

Az elsőfokú bíróság szóbeli indoklásában korábban már kifejtette, hogy a néhai Csiszler Attila nagy valószínűséggel nagykorú volt már, amikor a felperessel, Varnus Xaverral megismerkedett. „A bíróság által most elítélt cikkében egy olyan egykori élettársamat próbálta például beállítani áldozatomként, aki évekkel ezelőtt meghalt, és akivel Füssy soha az életében nem találkozott” – írta Varnus a fentebb említett cikket jegyző Füssy Angéláról.

A bíróság által most elítélt cikkében egy olyan egykori élettársamat próbálta például beállítani áldozatomként, aki évekkel ezelőtt meghalt, és akivel Füssy soha az életében nem találkozott. Összekukázott ehhez két olyan tanút, akik, saját bevallásuk szerint is, elhunyt barátommal évtizedek óta rossz viszonyban voltak. Egy olyan halott nevében kezdett el engem mocskolni, aki haláláig szoros barátságban volt velem, és aki, ha olvasta volna Füssy engem ért rágalmait, vasvillával kergette volna ki ezt a nőt a világból. Füssy Angéla azzal, hogy két felnőtt közötti egykori, közös beleegyezésen alapuló szoros kapcsolatba csámpázott bele a maga ordas hazugságaival, a rágalmazáson felül megvalósította e két ember magánélethez való jogának megsértését is. Nagyon sokba fog ez kerülni Füssy Angélának, akinél lejjebb már aligha lehet süllyedni sem erkölcsileg, sem pedig szakmailag.

A megjelent cikk után a Mi Hazánk kezdte hevesen támadni Varnus Xavért, akinek több koncertet is lemondták ennek következtében.