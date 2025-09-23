Menekültekről szóló kormánypropagandát vetítettek a Keleti pályaudvarra

A Nyugat már elesett, ne kövessük a példáját – Csak egy rossz választás, és mi is ide jutunk! – ezzel a kommentárral tett közzé egy videót Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a felvételen pedig az látható, amint az újranyitott Keleti Pályaudvarra kormánypropagandát vetítettek: egy mecset tornyait, illetve menekülteket, a 2015-ös menekültválságot mutató kampányvideót.

A MÁV a Telex megkeresésére reagálva közölte, hogy a fényfestés „nem a MÁV-csoport rendezvénye volt, annak tartalmáért nem vállalunk felelősséget”. A vasút üzemi területén csak akkor engedélyezhetnek vetítést, ha nem áll fenn annak veszélye, hogy a vetítő erős fénye elvakíthatja a vonatvezetőket. Ezért a vetítés „csak olyan ritka és szűk idősávban elképzelhető, amikor a csarnokba épp nem érkezik járat” – írták. Ezért a hétfő esti vetítés is egy előre egyeztetett időpontban történt, és közlekedésbiztonsági kockázatot nem jelentett – közölte a vasúttársaság.

Szánthó Miklós azt írta a kampánnyal kapcsolatban, „még jó sokáig fog tartani”, illetve úgy fogalmazott:

Szerintem a migráció rossz dolog, a multikulturális társadalmak kialakulása pedig kifejezetten nemkívánatos – csak vessenek egy pillantást a nyugat-európai nagyvárosokra: nekik már kampó, elestek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig annyit közölt, hogy a vetítést „az illegális migráció negatív következményeire való figyelemfelhívás” céljából jelentették be.