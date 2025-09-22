Súlyoson bántalmazhattak egy másfél éves kisfiút a szekszárdi befogadó otthon csecsemő részlegén

Bántalmazhattak egy másfél éves kisfiút a szekszárdi befogadó otthon csecsemő részlegén – állítja az RTL Híradó riportja.

Az erről szóló beszámolóban bemutatták a kisfiú felduzzadt arcáról készült fotót, amelyen látható sérülést április 9-én éjszaka kapta a kisfiú. Az RTL ismertette Noel megsérülésének általuk megismert körülményeit is. Kiderült, hogy a kisfiút a gyermekvédelem kiemelte az egyedülálló édesanyja mellől, miután a fiatal nő nem tudott magának a környéken munkát találni, és Pécsre járt takarítani egy autószalonba.

Noelt viszont nem hagyta felügyelet nélkül, mivel a nagyszülők gondoskodtak róla, méghozzá a védőnő által készített vélemény szerint „példásan”. Bár a szakemberek szerint így a kisfiú ellátása megfelelő volt, a gyermekvédelemnél úgy ítélték meg, hogy inkább kiemelik, és a szekszárdi befogadó otthonban helyezik el.

Noellel itt történt valami idén tavasszal, de azt egyelőre nem tudni, pontosan mi. A kisfiú megduzzadt arcáról készült fotó és az intézményből kiszivárgott belső feljegyzés tanúskodnak arról, hogy valamiféle inzultus érte.

Az RTL úgy tudja, hogy azon az éjszakán egy alkohol problémákkal küzdő volt mentőápoló, nevelő volt beosztva, akit az italozása miatt korábban elbocsátották, és ezt követően helyezkedett el a gyermekvédelemnél. Állítólag a kollégái panaszkodtak rá, hogy részegen megy be dolgozni, és volt, hogy az igazgató is hazaküldte, mert nem volt munkaképes állapotban.

A férfi állítólag azzal védekezett, hogy a kisfiú beüthette a fejét az ágya melletti radiátorba, ám az, hogy a balesetről nem értesítették a kisfiú családját, illetve, hogy Noelt az RTL tudomása szerint orvos sem látta, továbbá, hogy a gyermekotthon a kisfiú sérülését követő napokban esedékes látogatást a családnak járványveszéllyel indokolva lemondta, arra engednek következtetni, hogy az ügyet megpróbálták eltussolni.

Az RTL a történtekkel kapcsolatban kereste a befogadó otthon vezetőjét, a gyermekvédelmi szakszolgálat Tolna megyei kirendeltségét és a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot is, ám egyik helyről sem kaptak választ.