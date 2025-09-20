dpkgyűlésmagyar péterorbán viktor
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.09.20.

24.hu
2025. 09. 20. 20:22
  • Orbán és Lázár is naggyá ígérte tenni Magyarországot a DPK-gyűlésen
  • Magyar Péter a DPK-gyűlésről: Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Elalvó nézők. Totális pánik. Üres hablaty
  • Márki-Zay Péter a rendőrkapitány öngyilkosságáról: Ha valakit a Promenád24 megtámad, azt Lázár János támadja meg
  • Reagált a Központi Nyomozó Főügyészség a rendőrkapitány halálára, a rendőrség hallgat
  • „A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról” – írja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét kiteregető újság
  • Megvan Magyar Péter új kabinetfőnöke
  • Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megvan Magyar Péter új kabinetfőnöke
„Senkit nem teszünk ki annak, hogy velem kelljen versenyeznie” – Magyar Pétert indítja a Tisza Párt a Hegyvidéken
Pottyondy Edina: Aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot
Kvíz: Ezeket a sorozatokat régen mindenki nézte – felismered még a szereplőket?
Robotporszívóteszt: mit tudnak a Dreame, a Mova és a Xiaomi megfizethetőbb gépei?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik