- Orbán és Lázár is naggyá ígérte tenni Magyarországot a DPK-gyűlésen
- Magyar Péter a DPK-gyűlésről: Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Elalvó nézők. Totális pánik. Üres hablaty
- Márki-Zay Péter a rendőrkapitány öngyilkosságáról: Ha valakit a Promenád24 megtámad, azt Lázár János támadja meg
- Reagált a Központi Nyomozó Főügyészség a rendőrkapitány halálára, a rendőrség hallgat
- „A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról” – írja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét kiteregető újság
- Megvan Magyar Péter új kabinetfőnöke
- Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.20.
