Megvan Magyar Péter új kabinetfőnöke

24.hu
2025. 09. 20. 15:40
Meglepő helyről érkezik az új igazolás, Velkey György László.

Ma délutáni sajtótájékoztatóján jelentette be Magyar Péter új kabinetfőnökét, Velkey György Lászlót. Magyar elmondta Velkey „szociológus, egyetemi tanár”, majd hozzátette, hogy a frissen kinevezett kabinetfőnök annak Velkey Györgynek fia, aki a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, és nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe is. (Cikkünk korábbi változatában azt írtuk, hogy Velkey a Tisza kabinetfőnöke lesz, pedig Velkey Magyar kabinetfőnöke lesz. – a szerk.) 

Velkey György a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon végezte a tanulmányait, az egyetem oldalán azt írják, szociológia, valamint magyar nyelv- és irodalomtudomány szakon végzett, majd a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezett doktori fokozatot az 1960-as évek irodalmi nyilvánosságáról szóló értekezésével. Tanult a római La Sapienza egyetemen is, de Párizsban is, az Université Paris-Est Marne-la-Vallée-n és a Paris 8 egyetemen.

Magyar Péter ma mást is bejelentett:

