Magyar Péter a DPK-gyűlésről: Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Elalvó nézők. Totális pánik. Üres hablaty

“Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Magyarpéterezés. Elalvó nézők. Totális pánik. Kiabálás. Vergődés. Üres hablaty” – kezdi reakcióját Magyar Péter, aki a délután DPK-gyűlésről osztotta meg a gondolatait. „És egy leköszönő, megfáradt miniszterelnök, aki a “ha egyszer odébb állok…” mondatra vonul fel a színpadra.”

Ma nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve. Tizenöt év után akarja naggyá tenni Orbán Magyarországot? Eddig mit csináltak? A pénzszeretet országát építették önmaguknak. Ma lélektelen, hamis mesét hallottunk milliós, egyedileg varratott öltönyökben. Közpénzből. Annyiból, amennyiből fel lehetett volna újítani a váci kórházat.

Nincs több időnk rájuk – vége van. A Tisza a magyarok millióival együtt egy működő, emberséges országot fog építeni. Olyat hazát, ahol nem ilyen felesleges és kínos rendezvényekre szórják a közpénzt, hanem iskolákra, kórházakra és a magyar emberekre. Még pár hónap és a tavaszi szél megkezdi a feladatát.

Végállomás, kiszállás. Kérjük, figyelmeztessék az utastársaikat is!