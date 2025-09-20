magyar péterorbán viktordpkgyűlés
Belföld

Magyar Péter a DPK-gyűlésről: Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Elalvó nézők. Totális pánik. Üres hablaty

24.hu
2025. 09. 20. 19:49

“Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Magyarpéterezés. Elalvó nézők. Totális pánik. Kiabálás. Vergődés. Üres hablaty” – kezdi reakcióját Magyar Péter, aki a délután DPK-gyűlésről osztotta meg a gondolatait. „És egy leköszönő, megfáradt miniszterelnök, aki a “ha egyszer odébb állok…” mondatra vonul fel a színpadra.”

Ma nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve. Tizenöt év után akarja naggyá tenni Orbán Magyarországot? Eddig mit csináltak? A pénzszeretet országát építették önmaguknak. Ma lélektelen, hamis mesét hallottunk milliós, egyedileg varratott öltönyökben. Közpénzből. Annyiból, amennyiből fel lehetett volna újítani a váci kórházat.

Nincs több időnk rájuk – vége van. A Tisza a magyarok millióival együtt egy működő, emberséges országot fog építeni. Olyat hazát, ahol nem ilyen felesleges és kínos rendezvényekre szórják a közpénzt, hanem iskolákra, kórházakra és a magyar emberekre. Még pár hónap és a tavaszi szél megkezdi a feladatát.

Végállomás, kiszállás. Kérjük, figyelmeztessék az utastársaikat is!

Bejegyzését Magyar Péter azzal zárta, hogy

Október 23-án találkozunk és megtartjuk a valaha volt legnagyobb rendezvényt.

A gyűlésről szóló tudósításunkat itt olvashatja:

Kapcsolódó
Orbán és Lázár is naggyá ígérte tenni Magyarországot a DPK-gyűlésen
Orbán digitális honfoglalást és új Békemenetet hirdetett, miközben kontinensnyi csődtömegként beszélt az EU-ról. Kocsis Máté az álhírgyáros politikusok mellett az újságírókon élcelődött, Lázár János korszakos választást, ám elsöprő győzelmet ígért a Fidesz digitális aktivistáinak arénagyűlésén.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megvan Magyar Péter új kabinetfőnöke
„Senkit nem teszünk ki annak, hogy velem kelljen versenyeznie” – Magyar Pétert indítja a Tisza Párt a Hegyvidéken
Pottyondy Edina: Aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot
Kvíz: Ezeket a sorozatokat régen mindenki nézte – felismered még a szereplőket?
Robotporszívóteszt: mit tudnak a Dreame, a Mova és a Xiaomi megfizethetőbb gépei?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik