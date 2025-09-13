Szombaton akár 30 fok is lehet

A vasárnap várható nagy esőzések előtt szombaton még a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható – írja a Kiderül.

Az előrejelzés szerint a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.