Szombaton akár 30 fok is lehet

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 09. 13. 06:49
A vasárnap várható nagy esőzések előtt szombaton még a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható – írja a Kiderül.

Az előrejelzés szerint a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

