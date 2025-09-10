Magyar Péter: Orbán háromszor buktatta le magát a legújabb interjújában

Orbán Viktor háromszor buktatta le magát a legfrissebb propaganda interjújában
– írta Magyar Péter, a Tisza elnöke szerda délután. A miniszterelnökkel készült legújabb beszélgetés az ÖT című Youtube-csatornán jelent meg szerdán, amelyről itt számoltunk be részletesen.
Az ellenzéki pártvezető szerint a kormányfő beismerte, hogy
- „teljesen törvénytelen módon újabb tízmilliárdnyi adófizetői pénzt fognak aljas, hazug pártpolitikai lejáratásra költeni, nemzeti konzultációnak hazudva azt”.
- „a korábbi hazugságaival szemben a magyar adófizetők pénzén utazgat milliárdos magánrepülőkön (meccsre vagy éppen jachtozni)”.
- „a Fidesz elutasítja a milliárdos oligarchák ötmilliárd forint feletti vagyonának a megadóztatását”.
Magyar Péter azt írta, szerinte ezek közül akár egy is elég lenne ahhoz, hogy „bármelyik európai országban” megbukjon egy kormány.
Orbán Viktor: Amikor az apám megkéri, akkor a feleségem segít neki Hatvanpusztán
A miniszterelnök szerint úgy kell a konzultációs kérdéseket megfogalmazni, hogy korrektek legyen.