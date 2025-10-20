Menczer: Rossz szándékot képviselnek azok a szavazók, akik Magyar Péter elgondolásait tartják helyesnek

Menczer Tamást kérdeztük Orbán Viktor mondatairól, amiket a zánkai Harcosok Klubja edzőtáboráról szivárogtattak ki a Telexnek, köztük olyanokról, mint hogy „az ellenfél gyülekezetének a magja az rossz emberek gyülekezete.” A Fidesz kommunikációs igazgatója kérdésünkre azt mondta, hogy szerinte a Tisza Párt magjához tartoznak olyan szavazók, akik támogatják a Magyarországra nézve hátrányos és rossz brüsszeli terveket. Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan állnak a digitális térben, milyen adatokat gyűjtenek a szavazóikról, illetve buszoztatnak-e a Békemenetre fideszeseket. Menczer úgy értékelte, hogy a kormányfő egy rocksztár volt Zánkán.