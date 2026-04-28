„Akinek egy csöpp esze volt, tudta, hogy csalás” – Magyar Péter névrokona dönthette el a választást Sárváron
Ki az a Magyar Péter, aki nem a saját körzetében indult, szívesen fotózkodott Orbán Viktorral, az arca pedig sem a plakátokon, sem a hivatalos választási oldalon nem szerepelt? A sárvári központú választókerületben mindössze 248 szavazaton múlt a mandátum sorsa: ennyivel előzte meg a fideszes Ágh Péter a tiszás Strompová Viktóriát, miközben a független névrokon, a „másik” Magyar Péter 909 voksot gyűjtött be. A helyiek „undorító, szándékos és mocskos” taktikáról beszélnek, ami szerintük egyértelműen eldöntötte a választást. Bucsuban próbáltuk utolérni a titokzatos jelöltet, aki bár integetett stábunknak, válaszok helyett végül inkább gázt adott. Nem véletlenül: az ajánlóívei miatt a rendőrség nyomoz.
„Akinek egy csöpp esze volt, tudta, hogy csalás” – Magyar Péter névrokona dönthette el a választást Sárváron
„Baloldalra, abban sem vagyok biztos, hogy van szükség” – Jámbor András és Lendvai Ildikó a baloldal jövőjéről
„Hiányozni fog a parlamentből valaki, aki képviseli a baloldalt” – járókelők a közéletből önmagát kimanőverező baloldalról
„Mi vagyunk a rendszerváltás legfontosabb része, mert mi vagyunk a jövő” – Rendszerbontó Nagykoncert
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
