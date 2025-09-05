Magyar Péter: Orbán Győző propagandistaként helyezkedett el MSZMP-s párttagként a ’60-as években

Dunaújvárosban tartott utcai fórumot Magyar Péter péntek délután. Az általánosabb témái mellett, hosszan beszélt Orbán Viktor magánrepülőzéséről, jachtozásáról és a NER-elit luxusköltéseiről. Ezután tért rá Hatvanpusztára, ami szerinte 15-20 milliárdot ér, és ezzel lebukott Orbán Viktor.

„Mennyit izzadhatott a propagandagyár, hogy mit találjanak ki egy olyan épületegyüttes révén, ami 7000 négyzetméter és 500 hektár föld veszi körbe?” – mondta Magyar. Szerinte „Putyin megnyalná a tíz ujját, ha a Szocsiban lévő dácsája így nézne ki, mint ez a kicsike Versailles Fejér megyében.”

Mindent megpróbáltak, és azt bírták kiizzadni, hogy ez egy majorság, egy családi a gazdaság.

Magyar beszélt idősebb Orbán Győzőről is, „aki azt tervezi, hogy 86 évesen pályát vált és gazdálkodásba kezd” – mire a közönség nevetésbe tört ki. Ezután beszélt a kormányfő apjának Borsnak adott interjújáról.

Először azt hittem, hogy a propagandisták írták helyette, mert olyan kérdések voltak, olyan válaszok. De aztán megnéztem idősebb Orbán Győző életrajzát, és örömmel tapasztaltam, hogy nem kellett ide propagandista. 1966-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba, és propagandista pozícióban helyezkedett el. Úgyhogy nem kellett ide külső segítség.

Magyar később azt mondta: „nem ígérünk olyat, hogy holnap minden rendben lesz, hogy kolbászból lesz a kerítés.”

De a befizetett adókat arra fordítják majd, amire befizetik az emberek – ígérte Magyar.

Szerinte a Fidesz az adóemelés kormánya, míg a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz.