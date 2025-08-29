Mráz Ágoston Sámuel még mindig várja a baloldali közvélemény-kutatók bocsánatkérését

Mire számíhatunk 2026-ban?

– erről vitatkozott a Tranzit Fesztiválon péntek délután Tihanyban Mráz Ágoston Sámuel, a kormányközeli Nézőpont Intézet alapítója és kutatási vezetője, valamint Závecz Tibor, a Závecz Research igazgatója.

M. Kovács Róbert moderátor már előre jelezte, hogy elképesztően éles vitát remél a felektől, majd nekik szegezte a kérdést, hogy a mai világban a közvélemény-kutatás ígéret-e vagy üzenet „valakiknek valakitől”.

Mráz azt mondta, ő nem tud erre tapasztalati alapon válaszolni, hiszen a Nézőpont természetesen nem tagja a „manipulációs kerekasztalnak”, de amondó, hogy jó közvélemény-kutatás nélkül nincs jó kampány. Egyetért abban is, hogy sok olyan példát látni, ahol a közvélemény-kutatások csak manipulálni akarnak, a 2022-es választások előtt például – emlékeztetett – nagyon sok, „baloldalhoz sorolható” intézet közölt olyan adatokat, amikről később kiderült, hogy messze állnak a valóságtól.

Azóta várom a választ, a bocsánatkérést több közvélemény-kutató kollégától: mit csináltak 2022 előtt, hogy használhatták manipulálásra a közvélemény-kutatást?

– tette fel a kérdést Mráz, majd előre lamentálni kezdett azon, hogy 2026-ban vajon bocsánatot kérnek-e majd, ha akkor is lesz miért. Közben ő, és a hozzá csatlakozó moderátor is elkezdett a 444-en élcelődni.

Závecz Tibor leszögezte, hogy a „manipulációs kerekasztal” nem létezik, nehezen is beszél róla, mert hülyeségekkel nem kell foglalkozni. Závecz szerint viszont a közvélemény-kutatás tényleg a üzenetátadásról szól olyan értelemben, hogy bemutatja az aktuális állapotokat az embereknek, hogy azok el tudják helyezni magukat, és cselekvési tervet tudjanak készíteni az eredmények fényében. Éppen ebből kifolyólag szerinte nem is fair és nem is szabad utólag számonkérni az intézeteken a korábban kihozott adataikat.

Mráz Ágoston nem engedett abból, hogy a 2022-es választás előtt manipulációs kerekasztalt működtettek a közvélemény-kutató cégek – Závecz ezt nem állta meg grimasz nélkül. Mráz Ágoston egy 444-es elemzésre hivatkozik egyébként, ami a legutóbbi parlamenti választás után jelent meg. Závecz azt hangsúlyozta, hogy a saját leközölt adataiért minden intézetnek vállalnia kell a felelősséget.

Miért térnek el ennyire az egyes intézetek eredményei?

M. Kovács érdekfeszítőnek találja, hogy néhány intézet egy időben homlokegyenest más adatokat publikál a pártok versenyében. Ez vajon annak köszönhető, hogy nagyon eltérő a módszertan, vagy tényleg manipuláció zajlik? Mráz Ágoston azt hangsúlyozta, hogy nem látják egymás adatbázisát, majd arról beszélt, milyen manipulációs szándék állhat például a 21 Kutatóközpont mérése mögött, ami az eddigi legnagyobb Tisza előnyt mérte a Fidesz előtt.

Reményárusítás. Akár a kutató, akár a publikáló újságírók, akár a megrendelő tanácsadói réteg azt akarja elérni, hogy a baloldali választópolgár azt higgye, hogy csak és kizárólag a Tisza lehet az ellenfele a Fidesznek, és hogy a Tisza képes megverni a Fideszt

– mondta, majd egy 2022-es Medián-kutatásra kezdett visszautalni, hogy stratégiai szemszögből azzal az eredménnyel mit lehetett kezdeni ellenzéki oldalon, de hangsúlyozta, hogy ő nem vádol egyetlen intézményt sem manipulációval.

Závecz Tibor ezen a ponton kapta meg a kérdést: az, hogy a 21 Kutatóközpont 18 százalékpontos előnyt mért a Tiszának, reményárulás vagy manipuláció. Závecz azt mondta, hogy ez egy aktuális helyzetkép, de nem szeretett volna a másik kutatóintézet nevében beszélni, és nem is érezte korrektnek, hogy úgy beszélnek róluk, hogy ők nem ülnek ott, és nem tudják megvédeni magukat.

Hosszas szakmázás után ismét visszatértek ahhoz a kérdéshez, miként lehetséges, hogy az egyik kutató az egyik oldalnak mért magas előnyt, a másik a másiknak.

Mi az igazságot mondjuk, a többieknek lenne magyaráznivalója

– csapta le a labdát Mráz, Závecz is hevesen bólogatott – a saját szemszögéből. A Nézőpont igazgatója szerint a választás tisztítótűz lesz majd, ami megmutatja, hogy ki az, aki nem a véleményét írta papírra, hanem valódi kutatást végzett. Majd ismét a 2022-es választás előtti baloldali méréseket hozta elő.

Előkerültek az Orbán Viktor által Tusványoson bemondott adatok is, melyek szerint a Fidesz az akkori állapotok szerint a 106 egyéni körzetből 80-at nyerne. Závecz szkeptikusan néz ezekre az egyébként azóta sem publikált adatokra, Mráz Ágoston azt mondta, szerinte ez nem is klasszikus közvélemény-kutatási adat volt egy közös adatfelvétellel, hanem választókerületi kutatások állhattak mögötte. Annyi szakmai kritikája van, hogy úgy nehéz választókerületi kutatást elvégezni, hogy a Tisza jelöltjei még mindig nincsenek meg.

Még egy téma a végére: vajon a kutatások megrendelőinek igényeit ki kell-e elégítenie a kutató cégnek. Mráz Ágoston szerint erről minden kutatót külön meg kellene kérdezni, ő úgy van ezzel, hogy aki vélelmezett megrendelői adatok alapján manipulálja az adatait, előbb-utóbb elveszíti a piacát. De ezen a ponton szorgalmazta, hogy ne menjenek bele ebbe a témába, mert így is elég feszült a szakmai légkör, nem kellene tovább szítani azzal, hogy esetleg csalással vádol meg bárki bárkit. Ő a maga részéről azt szeretné, hogy a választás után, bármi lesz az eredmény, az újságírók számon kérjék majd a kutatókat, ha azok az eredményeknek nem megfelelő adatokat tettek közé korábban.

Závecz Tibor szerint a megrendelőknek, beleértve a politikusokat is, az az érdekük, hogy tisztán lássanak, így alapvetően nem érdekük, hogy a valóságtól eltérő adatok jöjjenek ki végül.

Ki nyeri a választást?

Závecz hangsúlyozta, ők egy halom olyan adatnak nincsenek a birtokában, amelyek komoly befolyásoló erővel bírhatnak a versenyben, komoly felelőtlenség lenne bármit kinyilatkoztatni a témában. Azt még megjegyezte, hogy keveset beszéltek a többi, még valódi támogatottsággal rendelkező, választáson induló pártról, de ők még bekavarhatnak. A saját legfrissebb adataik alapján a kérdésre válaszolva azt mondta:

a választás listás részét a Tisza Párt nyerné, a többiről nagyon gyenge vélelmezésem van.

Mráz Ágoston szerint is hiba lenne erről nagy magabiztossággal nyilatkozni – már-már gyanús is lenne –, de a 2022-es választás óta eltelt időszak, az EP-választás eredményei és a nyár megnyerése alapján