Csak a Nézőpontnál nyerte a nyarat Orbán Viktor

Adrián Zoltán / 24.hu
Farkas György
2025. 08. 28. 09:52
Adrián Zoltán / 24.hu
A nem kormánypárti kutatók szerint aligha változtak az erőviszonyok.

A Nézőpont Intézet szerint „a Fidesz nyerte a nyarat”, mert Orbán Viktor podcast-körútja hatásosabb volt, mint Magyar Péter országjárása, jelentősnek beharangozott beszéde, ráadásul a „digitális honfoglalás” és az Otthon Start program is a kormánypártnak kedvezett. A Népszava által megkérdezett nem kormánypárti elemzők szerint nyáron valójában aligha változtak az erőviszonyok.

Nagy Attila Tibor szerint sem a Fidesz, sem a Tisza Párt elnöke nem győzött, de Magyar Péter mellett szól, hogy a Fidesz elveszítené a választást, ha most rendeznék. Mikecz Dániel úgy vélte: összességében inkább a Tisza szerepelt jobban az elmúlt hónapokban.

Orrhosszal, de Magyar Péter nyerte a nyarat.

Ezt Pulai András, a Publicus Intézet vezetője felidézte, hogy augusztusi kutatásuk szerint a Fidesz támogatottsága stagnált, a Tisza népszerűsége valamelyest emelkedett, a választók nem Orbán Viktor, hanem Magyar Péter politikai kínálatára rezonáltak jobban.

Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója azt mondta: most készül új kutatásuk, az adatok nélkül nem akar nyilatkozni. A kormányközeli intézetek nyilván sokkal többet mérnek, és az „Orbán-környéki fejleményekből” óvatosan arra következtet, hogy a belső felmérések szerint sem a Fidesznek áll a zászló, egyébként a kormányfő nem indította volna el a hónapok óta látott „erőltetett menetet”.

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője felhívta a figyelmet, hogy a Nézőpont Intézet a módszertannál sorolja fel a teljes népességen belüli adatokat is, amelyeket nézve viszont „csontra ugyanannyi a különbség” a Fidesz és a Tisza között, mint legutóbb.  Új kutatásuk csak egy-két hét múlva lesz kész, ám nem hiszi, hogy a nyáron nagy változások történtek.

Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója most nem reagált, de korábban azt mondta: a Tisza Párt már nem emelkedik, hanem nagyon magas szinten ugyan, de tetőzött. Az elmúlt hetekben többször is írtunk a közvélemény-kutatásokról, legutóbb akkor, amikor úgy tűnt, mintha megállna a Fidesz mélyrepülése.

