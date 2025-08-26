Üzbegisztáni út volt az Állami Számvevőszék legdrágább hivatalos kiküldetése

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az elmúlt két és fél évben összesen 167 millió forintot osztott ki elismerésként a munkatársai között, és 69 milliót költött külföldi és belföldi kiküldetésekre.
A Népszava a 2023. január 1. és 2025. július 31. közötti adatokat kérte ki az ÁSZ-tól.
- 2023-ban 35 fő kapott összesen 57 millió forintot,
- 2024-ben a kedvezményezettek száma megduplázódott, 70 dolgozó részesült összesen 82,6 millió forintos elismerésben,
- 2025 első hét hónapjában 28 főnek 27,6 millió forint jutott.
A Windisch László vezette szervezet hivatalos utakra is jelentős összeget költött: 2023 és 2025 júliusa között 71 külföldi kiküldetést bonyolítottak le 110 résztvevővel, összesen 38,6 millió forint értékben. Az éves bontásból látszik, hogy a kiadások folyamatosan nőttek: 2023-ban 27 utazás 40 fővel 9,85 millió forintba került, 2024-ben 26 út 42 résztvevővel 13,2 millió forintot igényelt, míg 2025 első hét hónapjában 18 kiküldetés 28 fővel már 15,5 millió forintot tett ki, azaz meghaladta a 2024-es egész éves összeget.
A három legdrágább külföldi út:
- 2025 márciusában öt munkatárs Üzbegisztánba utazott 5,15 millió forintért,
- 2025 januárjában két fő Párizsban járt 1,64 millióért,
- 2024 márciusában egy munkatárs New Yorkba látogatott 1,46 millióért.
Belföldön főként ellenőrzési feladatokkal utaztak: 2023 és 2025 júliusa között 1566 belföldi kiküldetés történt, összesen 30,4 millió forint költséggel. Évről évre nőtt az utak száma és a kiadás: 2023-ban 525 út 9,59 millióért, 2024-ben 646 út 12,7 millióért, 2025 első hét hónapjában pedig 395 út 8,14 millióért valósult meg.
Az ÁSZ a július 31-i állapot szerint 18 darabos járműflottával rendelkezett, amelynek fenntartása az év első hét hónapjában 4,27 millió forintba került. A hivatal autóit magáncélra kizárólag az elnök és az alelnökök használhatták.