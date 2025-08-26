Üzbegisztáni út volt az Állami Számvevőszék legdrágább hivatalos kiküldetése

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az elmúlt két és fél évben összesen 167 millió forintot osztott ki elismerésként a munkatársai között, és 69 milliót költött külföldi és belföldi kiküldetésekre.

A Népszava a 2023. január 1. és 2025. július 31. közötti adatokat kérte ki az ÁSZ-tól.

2023-ban 35 fő kapott összesen 57 millió forintot,

2024-ben a kedvezményezettek száma megduplázódott, 70 dolgozó részesült összesen 82,6 millió forintos elismerésben,

2025 első hét hónapjában 28 főnek 27,6 millió forint jutott.

A Windisch László vezette szervezet hivatalos utakra is jelentős összeget költött: 2023 és 2025 júliusa között 71 külföldi kiküldetést bonyolítottak le 110 résztvevővel, összesen 38,6 millió forint értékben. Az éves bontásból látszik, hogy a kiadások folyamatosan nőttek: 2023-ban 27 utazás 40 fővel 9,85 millió forintba került, 2024-ben 26 út 42 résztvevővel 13,2 millió forintot igényelt, míg 2025 első hét hónapjában 18 kiküldetés 28 fővel már 15,5 millió forintot tett ki, azaz meghaladta a 2024-es egész éves összeget.

A három legdrágább külföldi út:

2025 márciusában öt munkatárs Üzbegisztánba utazott 5,15 millió forintért,

2025 januárjában két fő Párizsban járt 1,64 millióért,

2024 márciusában egy munkatárs New Yorkba látogatott 1,46 millióért.

Belföldön főként ellenőrzési feladatokkal utaztak: 2023 és 2025 júliusa között 1566 belföldi kiküldetés történt, összesen 30,4 millió forint költséggel. Évről évre nőtt az utak száma és a kiadás: 2023-ban 525 út 9,59 millióért, 2024-ben 646 út 12,7 millióért, 2025 első hét hónapjában pedig 395 út 8,14 millióért valósult meg.

Az ÁSZ a július 31-i állapot szerint 18 darabos járműflottával rendelkezett, amelynek fenntartása az év első hét hónapjában 4,27 millió forintba került. A hivatal autóit magáncélra kizárólag az elnök és az alelnökök használhatták.