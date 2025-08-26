Tagadja tettét a férfi, akiről azt állította az ismert nemzetközi kézjellel segítséget kérő felesége, hogy napi rendszerességgel megerőszakolta

Továbbra is rács mögött marad az a 46 éves férfi, aki folyamatosan verte és terrorizálta a feleségét – tudta meg a 24.hu. A bántalmazott veszprémi nő az ismert nemzetközi kézjellel kért segítséget az egyik veszprémi benzinkúton.

Gulyás Ildikó, a Veszprém Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy a bíróság három hónappal meghosszabbította a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak bűntettének gyanúsított férfi letartóztatását.

Kérdésünkre elmondta még, hogy a bűncselekménnyel gyanúsított férfi nem ismerte be a bűnösségét.

Napi rendszerességgel megerőszakolt. Szavakkal, illetve tettleg is bántalmazott. Félelmemben tettem meg a jelzést a benzinkúton, mert nem tudtam mitévő legyek

– ezt mondta a rendőröknek a nemzetközi kézjellel segítséget kérő veszprémi asszony. A nő azért azért választotta ezt a megoldást, mert már nem látott más kiutat a helyzetéből, miután elmondása szerint a férje rendszeresen bántalmazta, megalázta és megerőszakolta.

Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a gyanúsított tavaly decembertől, az ittasságából adódóan napi rendszerességgel, ok nélkül bántalmazta a feleségét a közös veszprémi albérletükben, majd, miután az egyik Balaton-parti településre költöztek, a bántalmazások ott is folytatódtak. A bántalmazókat lebuktató néma segélykiáltásról erről a cikkünkben olvashat bővebben.