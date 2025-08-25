Drogtesztre küldi ellenfeleit a fideszes képviselőjelölt, akinek az elődje lakásbitorlóként vált méltatlanná Józsefvárosban

Drogtesztre szólította fel ellenfeleit a Fidesz józsefvárosi önkormányzati-képviselőjelöltje. Kozma Lajos videóban szólította fel a kerület 9. körzetének képviselőjelöltjeit, hogy vessék alá magukat teljes körű drogtesztnek. A kampányvideójában a kormánypárti jelölt reklámnak is helyet adott: konkrétan megjelölte, hogy szerinte melyik egészségügyi központban végzik majd el a megfelelő tesztet, amit szerinte az ellenfeleinek 24 órán belül teljesíteniük kellene.

Nem lehet drogpárti-drogokkal élő személy az, aki az itt élők képviseletét szeretné ellátni. Felszólítom tehát a 9. választókerület jelöltjeit, hogy 24 órán belül vessék alá magukat egy drogtesztnek és tisztázzák a helyzetet

– fogalmazott a képviselőjelölt.

A Józsefvárosban legközelebb szeptember 21-én tartanak időközi önkormányzati választásokat, miután méltatlanná vált a tisztségére Kecskeméti László fideszes képviselő, aki kibelezve adta vissza az önkormányzati bérlakását. Sátly Balázs józsefvárosi alpolgármester szerint a fideszes Kecskeméti a bérlakásból nemcsak a konyhaszekrényt vitte magával, de az ajtókat az ajtófélfákat is, és a konnektorokat, kapcsolókat is leszerelte. A fideszes önkormányzati képviselő méltatlanságát a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős döntése mondta ki május végén. A bíróság megállapította, hogy Kecskeméti László neki felróhatóan nem tett eleget a jogerős bírósági ítéletben foglalt kötelezettségének, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

A szeptemberi időközi választáson a jelöltek között szerepel Balázs András, aki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben indul, valamint további két, független képviselőjelölt, Oláh József és Simon György is.

A Józsefvárosban november 9-én is tartanak majd egy időközi önkormányzati képviselőválasztást, mivel Horváth Alexander független önkormányzati képviselő júliusban lemondott a mandátumáról. A képviselő július 15-i bejegyzése szerint a lemondás oka, hogy megjelent egy videó évekkel korábbi állítólagos kábítószer-használatáról. Horváth Alexander korábban a Demokratikus Koalíció színeiben politizált, de áprilisban kilépett a pártból, és függetlenként folytatta tovább. A novemberi józsefvárosi időközi választás jelöltjei még nem ismertek.