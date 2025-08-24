Rengeteg a baleset, tragédia történt Kerekharasztnál

Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál, a balesetben egy ember meghalt. Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel közölte: a baleset a 48-as kilométernél történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. A műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik. Az Útinform azt írta: A forgalmat a 39-es jelű Bag / Aszód / Tura csomópontban terelik le a sztrádáról.
Több sztrádán is gondot okoznak a balesetek.
- Korábban baleset történt az M7-es autópályán, Balatonvilágos térségében, ezért lelassult a forgalom, de nehezíti a közlekedést a balatonfőkajári motoros versenyre tartó forgalom is, ezért szakaszos több kilométeres torlódásra is készülni kell. A közeli 71-es és 710-es főúton, valamint a Lepsény és Pétfürdő összekötőúton, illetve a Polgárdi és Balatonakarattya közötti mellékúton is erős járműmozgásra kell készülni.
- Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Bicske térségében egy személyautó árokba hajtott. A forgalom már újra két sávon halad, de a kocsisor meghaladta a 13 kilométert. Győr térségében két autó ütközött össze a 123-as kilomérternél, ott a torlódás jelenleg 3 km.
- Egy teherautó személyautóval ütközött az M5-ös autópályán Ócsa térségében. A 27-es km-nél a külső sávot lezárták, a torlódás jelentős 6-7 km a főváros felé vezető oldalon.
- Három személyautó ütközött a 32-es főúton Szászberek térségében. Az 54-es km-nél a forgalmat megállították.
- Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!