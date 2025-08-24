Rengeteg a baleset, tragédia történt Kerekharasztnál

Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál, a balesetben egy ember meghalt. Szekeres Dominik, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel közölte: a baleset a 48-as kilométernél történt, a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt. A műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik. Az Útinform azt írta: A forgalmat a 39-es jelű Bag / Aszód / Tura csomópontban terelik le a sztrádáról.

