Hadházy fotót publikált Hatvanpuszta közel 200 négyzetméteres ebédlőjéről

Az Orbán család hatvanpusztai komplexumának újabb helyiségét mutatta be közösségi oldalán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő az elmúlt napokban számos fotót kapott az épületek kívülről nem látható részeiről. Kiderült, hogy a föld alatt padlófűtéses folyosók kötik össze a házakat. Hadházynak most egy olyan fénykép került a birtokába, mely az ebédlőben készült.

Az ingatlan alaprajza szerint az Orbán Viktor által „félkész gazdaságnak” nevezett komplexum vendégházának épületében egy 193 négyzetméteres étkezőt alakítottak ki, állítja a képviselő, aki megkért egy építészt, írja le tárgyilagosan, hogy mit látható a képen:

kerámia lapburkolat,

külső nyílászáró tömör (nemes?) fa lehet,

archaizálni hivatott látszó gerendás, deszkás födém, beépített spotlámpákkal,

acél pillérek és gerendák, láthatóan tartószerkezeti szerepe is van, de esztétikai okokból választották,

középső fapadló: hajópadló valószínűleg kemény, esetleg minőségibb fenyő.

Na most, ha valaki megmondja nekem, hogy ebben az étkezőben milyen mezőgazdasági munka fog folyni, akkor ígérem, azonnal lemondok és hamut is szórok a fejemre

– írta Hadházy, akit a napokban megpróbált autójával együtt fellökni az objektum egyik őre, de végül az őrség járműve borult fel az üldözés során.