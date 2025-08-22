Hadházy fotót publikált Hatvanpuszta közel 200 négyzetméteres ebédlőjéről

Az Orbán család hatvanpusztai komplexumának újabb helyiségét mutatta be közösségi oldalán Hadházy Ákos.
A független országgyűlési képviselő az elmúlt napokban számos fotót kapott az épületek kívülről nem látható részeiről. Kiderült, hogy a föld alatt padlófűtéses folyosók kötik össze a házakat. Hadházynak most egy olyan fénykép került a birtokába, mely az ebédlőben készült.
Az ingatlan alaprajza szerint az Orbán Viktor által „félkész gazdaságnak” nevezett komplexum vendégházának épületében egy 193 négyzetméteres étkezőt alakítottak ki, állítja a képviselő, aki megkért egy építészt, írja le tárgyilagosan, hogy mit látható a képen:
- kerámia lapburkolat,
- külső nyílászáró tömör (nemes?) fa lehet,
- archaizálni hivatott látszó gerendás, deszkás födém, beépített spotlámpákkal,
- acél pillérek és gerendák, láthatóan tartószerkezeti szerepe is van, de esztétikai okokból választották,
- középső fapadló: hajópadló valószínűleg kemény, esetleg minőségibb fenyő.
Na most, ha valaki megmondja nekem, hogy ebben az étkezőben milyen mezőgazdasági munka fog folyni, akkor ígérem, azonnal lemondok és hamut is szórok a fejemre
– írta Hadházy, akit a napokban megpróbált autójával együtt fellökni az objektum egyik őre, de végül az őrség járműve borult fel az üldözés során.