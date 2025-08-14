orbán győzőorbán viktorhatvanpuszta
A 444 újságírói megkérdezték Orbán apját, hogy milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán

Szajki Bálint / 24.hu
2025. 08. 14. 07:09
Székesfehérváron a 444 újságírói elcsípték Orbán Győzőt, de a miniszterelnök apja válasz nélkül hagyta a lap munkatársait.

Pedig Orbán Viktor rendre azzal hárítja el a hatvanpusztai majorságra vonatkozó kérdéseket, hogy az nem az övé, hanem az apjáé. Ráadásul nem is luxusrezidencia, hanem csak egy gazdaság. A miniszterelnök legutóbb kedden, a Telexnek nyilatkozva javasolta azt, hogy a tulajdonostól kell megkérdezni, mégis milyen gazdasági tevékenység zajlik területen. A 444 tett is egy kísérletet arra, hogy megszólítsa Orbán Győzőt. A lap újságírói végül Székesfehérváron bukkantak rá, de a miniszterelnök apja hamar lerázta őket. Amikor arról kérdezték, hogy Hatvanpusztán milyen gazdasági tevékenység folyik, akkor Orbán Győző elektromos luxusautójából csak annyit mondott:

Viszontlátásra.

Majd begurult autójával a házuk kertjébe.

